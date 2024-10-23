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«Витязь» сообщил об уходе 25-летнего нападающего

Хоккейный клуб «Витязь» и нападающий Иван Козлов расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Витязь» сообщил об уходе 25-летнего нападающего
© Чемпионат.com

25-летний форвард в текущем сезоне провёл две встречи, в которых очков не набрал. В минувшем сезоне Козлов сыграл за подмосковный клуб 50 встреч, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «-11».

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. В следующей игре подопечные Павла Десяткова сыграют в Минске с местным «Динамо» 25 октября. Встреча начнётся в 19:10.

Хоккей
Павел Десятков
Иван Козлов
Динамо