«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче КХЛ подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Адмирал». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арене» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

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В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Джек Родевальд и Александр Шевченко. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев, оформивший дубль, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Адмирал» располагается там же на восьмой строчке, заработав 19 очков после 19 игр.