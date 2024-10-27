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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче КХЛ подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и «Адмирал». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арене» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» во втором матче КХЛ подряд
© Чемпионат.com

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Джек Родевальд и Александр Шевченко. За «Ак Барс» забили Семён Кошелев, оформивший дубль, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Адмирал» располагается там же на восьмой строчке, заработав 19 очков после 19 игр.

Хоккей
Семен Кошелев
Никита Лямкин
Дмитрий Яшкин
Александр Шевченко
ХК Ак Барс