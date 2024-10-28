Нападающий Коваленко стал автором первой шайбы в НХЛ

Российский нападающий "Колорадо" Николай Коваленко забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ хоккеисты "Колорадо" дома принимали "Оттаву". Хозяева добились победы со счетом 5:4.

В самом конце первого периода счет в матче открыл российский форвард хозяев Николай Коваленко. Для 25-летнего игрока эта шайба стала первой в лиге.

Также в составе победителей отличились Джош Мэнсон, Логан О'Коннор, Росс Колтон и Натан Маккиннон. В составе канадского клуба шайбы на счету Брэйди Ткачука, Ника Казинса и оформившего дубль опытнейшего Клода Жиру.

Дебютный матч в НХЛ провел и белорусский вратарь Алексей Колосов из "Филадельфии". Его команда уступила 3:4, а голкипер отразил 20 бросков.