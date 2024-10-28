Объявлены лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков восьмой недели FONBET Чемпионата КХЛ.

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Лучшим вратарем признан Тимур Билялов из казанского «Ак Барса», одержавший две победы в двух матчах при 96,49% отраженных бросков. Лучшим защитником недели стал Андрей Сергеев («Локомотив»), на счету которого 3 (1+2) очка в трех играх.

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (СКА), набравший 6 (4+2) очков в трех встречах. Лучшим новичком также стал хоккеист СКА — форвард Иван Демидов, в активе которого шесть результативных передач в трех играх.