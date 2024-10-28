СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА со счетом 6:3 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (31-я минута), Евгений Кузнецов (48), Сергей Плотников (50), Михаил Григоренко (55), Арсений Грицюк (55) и Захар Бардаков (60). У проигравших отличились Максим Карпов (29), Тэйлор Бек (55) и Георгий Белоусов (59). На 55-й минуте встречи команды забросили три шайбы в течение 33 секунд.

Кузнецов набирает баллы за результативность в восьми матчах подряд (пять заброшенных шайб + восемь результативных передач). Глотов продлил свою результативную серию до пяти игр. Результативную передачу Кузнецову сделал 18-летний Иван Демидов. Он набирает очки шесть матчей подряд.

СКА продлил свою победную серию до семи игр. Команда из Санкт-Петербурга с 31 очком после 21 игры занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 30 октября примет лидера Западной конференции и всего чемпионата ярославский "Локомотив" (36 очков).

"Сибирь" после 19 игр имеет 29 очков и располагается на седьмой строчке в Восточной конференции. Новосибирская команда 30 октября на выезде сыграет с лидером Востока челябинским "Трактором", который в понедельник дома уступил "Автомобилисту" из Екатеринбурга со счетом 4:5.