Коньков объяснил отставку Мартемьянова с поста главного тренера «Амура»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, почему главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов был отправлен в отставку.

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В понедельник Мартемьянов покинул пост главного тренера клуба из Хабаровска. Контракт расторгнут досрочно по соглашению сторон.

— В таблице всего чемпионата «Амур» идет на предпоследнем месте. Меньше него забил только «Барыс». У руководства есть большие претензии к игре команды. Наверное, там не увидели вариантов продолжения сотрудничества с этим тренерским штабом. Может быть, они нашли что‑то более перспективное. Понятно, что предпоследнее место никого не устраивает. Если у команды столько поражений, то тренер всегда находится в зоне риска, — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством в минувшем сезоне команда вышла в плей‑офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу».