Кого Шипачев обошел на пути к величию? 10 лучших бомбардиров в истории КХЛ

Сплошь признанные мастера.

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Вадим Шипачёв — лучший бомбардир в истории КХЛ. Теперь единолично. Обойти Сергея Мозякина и взять лидерство в свои руки ему помог результативный пас на одноклубника по минскому «Динамо» Вадима Мороза. Символично, что историю Шипачёв сотворил в родном Череповце — на глазах у фактически домашней для себя публики 37-летний нападающий взошёл на абсолютную вершину лиги.

Теперь десятка самых результативных игроков в истории КХЛ выглядит так:

© Чемпионат.com

Кратко напомним о тех, кто ещё расположился в этом топе.

За свою карьеру в КХЛ канадский нападающий успел сменить шесть клубов — его путь начинался в рижском «Динамо», затем продолжился в ХК МВД, с которым Мэтт дошёл до финала Кубка Гагарина, в нижегородском «Торпедо», «Медвешчаке», ещё в одном «Динамо», но уже минском, и в «Металлурге».

Наиболее результативен Эллисон был в столице Беларуси — за три сезона в Минске праворукий форвард настрелял 161 очко в регулярных чемпионатах, к которым добавил ещё пять результативных действий в плей-офф.

Период в Магнитогорске завершился для Мэтта неоднозначно — в свои 35 он разделил с Сергеем Мозякиным звание лучшего бомбардира команды в рамках гладкой части чемпионата, набрав 55 очков, однако после двух очков в плей-офф руководство «сталеваров» приняло решение не продлевать контракт с возрастным канадцем, который вскоре после этого завершил игровую карьеру.

Какое-то время Эллисон был лучшим бомбардиром в истории КХЛ среди легионеров, но в сентябре 2019 года утратил этот титул.

Ровно месяц назад Дмитрий отметил большой юбилей — 30 сентября в матче с «Барысом» он набрал 500-е и 501-е очки в Континентальной хоккейной лиге, к которым с тех пор успел добавить ещё девять. 35-летний нападающий провёл внушительную карьеру, за которую успел поменять большое количество клубов — начиная от «Атланта» и заканчивая «Торпедо», чьи цвета защищает с этого сезона.

Кагарлицкий сделал себе имя в «Северстали», хотя первые его успехи в лиге пришлись на период в новокузнецком «Металлурге», а вот лучший год он провёл в составе московского «Динамо» — регулярка-2018/2019 стала для него единственной, когда Дмитрий смог преодолеть порог в 50 очков, при этом он закончил сезон с 61 результативным действием за 61 матч.

Форвард «Торпедо» принял деятельное участие в рекорде Шипачёва — чаще него (26) Вадиму ассистировали только Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (37), а больше него (41) после передач Шипачёва забивали лишь Дмитрий Яшкин (50) и тот же Дадонов (57).

34-летний форвард добрался до отметки в 500 очков в феврале этого года — тогда Плотников ещё играл за ЦСКА. Голевая передача в игре с «Витязем» стала для него предпоследним результативным действием в составе московских армейцев, а теперь Сергей пытается упрочить свои позиции в этом топе в свитере армейцев петербургских.

При этом Плотников никогда не считался элитным бомбардиром, однако благодаря долгому пребыванию в лиге — совсем недавно он стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей — форвард имел возможность постепенно обновлять свой счётчик.

Особенно Сергей раскочегарился в последних пяти играх — на этом промежутке он набрал аж 11 очков, ни разу не уходив со льда с нулём в активе. Такими темпами он уже скоро может забраться выше восьмого места, хотя времени добраться до топ-5 ему едва ли хватит.

Капитан «Сибири» свою позицию так просто не отдаст — в 17 матчах этого сезона Широков набрал 13 очков, при этом на его счету аж восемь голов. В свои 38 Сергей сохраняет довольно-таки высокий уровень подготовки, который позволяет ему быть одним из лидеров новосибирского клуба не только в раздевалке, но и на льду.

Как и Плотников, Широков присутствует в этом списке отчасти и благодаря спортивному долголетию — в уже далёком сезоне-2014/2015 Сергей в бытность игроком «Авангарда» набрал 34 очка в 33 матчах регулярки, но в целом лишь однажды за карьеру совершил 50 результативных действий в рамках одного чемпионата вместе с плей-офф.

Впрочем, у Широкова есть все шансы уже в этом сезоне забраться на одну строчку выше. Однако до топ-5, как и Плотников, он вряд ли доберётся.

Именно Доус в сентябре 2019 года отобрал звание самого результативного легионера в истории КХЛ у Мэтта Эллисона. Впрочем, к концу выступлений в лиге благодаря казахстанскому паспорту он перестал считаться легионером.

В Казахстане прошли лучшие годы его карьеры — Доус был ключевым игроком «Барыса» в период его максимального расцвета, а его тройка с Брэндоном Боченски и Дастином Бойдом дважды подряд становилась самой результативной во всей КХЛ.

Найджел — единственный игрок в этом списке, у кого количество голов превышает количество голевых передач. В списке лучших снайперов в истории лиги его превосходит только Сергей Мозякин, но уже очень скоро Найджела наверняка обгонит Вадим Шипачёв.

У Никиты, который, как уже было отмечено, приложил руку к рекорду Шипачёва, есть вполне реальные шансы в будущем этот самый рекорд отнять. Прямо сейчас разница между ними составляет ровно 300 очков, но темп Гусева в последнее время явно выше.

99 результативных действий в прошлом сезоне и 18 за 20 матчей в нынешнем буквально кричат о том, что 32-летний нападающий точно поборется за звание лучшего бомбардира в истории КХЛ. Независимо от того, сколько ещё очков наберёт Вадим.

Вполне вероятно, что Никита уже добрался бы как минимум до отметки в 700 очков, если бы не двухлетняя отлучка за океан, однако тем интереснее будет наблюдать за его возможной погоней за рекордом Шипачёва.

Зарипов поиграл в КХЛ всего за два клуба и стал легендой в обоих. Регалии Даниса можно перечислять долго — это касается как личных, так и командных достижений. Своё последнее результативное действие в лиге он совершил менее чем за полгода до наступления 42-летия — экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является поистине железным человеком.

Связки Зарипова с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым в Казани и Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем в Магнитогорске навсегда вошли в историю российского хоккея, а сам Данис ещё и является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Вполне вероятно, что к концу этого сезона Никита Гусев вытеснит Зарипова из четвёрки лучших бомбардиров в истории КХЛ, но едва ли это хоть как-нибудь скажется на величии Даниса.

Александр является всего одним из двух игроков этого списка, кто набрал в лиге больше очков, чем провёл матчей. Свои 712 результативных действий он оформил за 651 матч. Согласитесь, это впечатляет.

Сложно представить, чего бы мог добиться Тасманский дьявол в нашей лиге, если бы не уезжал в НХЛ. Хотя по-хорошему его и вовсе могло не быть в КХЛ — решение сбежать из Северной Америки и провести лучшие годы карьеры в России до сих кажется невероятным.

Сейчас Радулов, конечно, уже не тот, что раньше, но место в тройке лучших бомбардиров в истории КХЛ, которое он отобрал у Зарипова, он заслужил даже в близком к закату карьеры возрасте.

Нужно ли напоминать, что значил, значит и будет значить для КХЛ Сергей Мозякин? Из главных рекордов лиги ему отныне принадлежит только снайперский, к которому никто не подобрался даже близко. И не подберётся в ближайшие лет 10, если не больше.

Однако вряд ли хоть что-то может бросить тень на его величие — Сергей блистал и был лидером в каждой команде. Мозякин решил не искать счастья за океаном и стал идолом у себя на родине, задав ориентир для всех игроков КХЛ на годы вперёд.

Рекордсмен. Образец. Легенда. Мастерюга.