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10 лучших бомбардиров в истории КХЛ, Шипачёв, Мозякин, Радулов, Зарипов, Гусев, Доус, Широков, Плотников, Кагарлицкий

Сплошь признанные мастера.

Кого Шипачев обошел на пути к величию? 10 лучших бомбардиров в истории КХЛ
© Чемпионат.com

Вадим Шипачёв — лучший бомбардир в истории КХЛ. Теперь единолично. Обойти Сергея Мозякина и взять лидерство в свои руки ему помог результативный пас на одноклубника по минскому «Динамо» Вадима Мороза. Символично, что историю Шипачёв сотворил в родном Череповце — на глазах у фактически домашней для себя публики 37-летний нападающий взошёл на абсолютную вершину лиги.

Теперь десятка самых результативных игроков в истории КХЛ выглядит так:

© Чемпионат.com

Кратко напомним о тех, кто ещё расположился в этом топе.

10. Мэтт Эллисон

За свою карьеру в КХЛ канадский нападающий успел сменить шесть клубов — его путь начинался в рижском «Динамо», затем продолжился в ХК МВД, с которым Мэтт дошёл до финала Кубка Гагарина, в нижегородском «Торпедо», «Медвешчаке», ещё в одном «Динамо», но уже минском, и в «Металлурге».

Наиболее результативен Эллисон был в столице Беларуси — за три сезона в Минске праворукий форвард настрелял 161 очко в регулярных чемпионатах, к которым добавил ещё пять результативных действий в плей-офф.

Период в Магнитогорске завершился для Мэтта неоднозначно — в свои 35 он разделил с Сергеем Мозякиным звание лучшего бомбардира команды в рамках гладкой части чемпионата, набрав 55 очков, однако после двух очков в плей-офф руководство «сталеваров» приняло решение не продлевать контракт с возрастным канадцем, который вскоре после этого завершил игровую карьеру.

Какое-то время Эллисон был лучшим бомбардиром в истории КХЛ среди легионеров, но в сентябре 2019 года утратил этот титул.

9. Дмитрий Кагарлицкий

Ровно месяц назад Дмитрий отметил большой юбилей — 30 сентября в матче с «Барысом» он набрал 500-е и 501-е очки в Континентальной хоккейной лиге, к которым с тех пор успел добавить ещё девять. 35-летний нападающий провёл внушительную карьеру, за которую успел поменять большое количество клубов — начиная от «Атланта» и заканчивая «Торпедо», чьи цвета защищает с этого сезона.

Кагарлицкий сделал себе имя в «Северстали», хотя первые его успехи в лиге пришлись на период в новокузнецком «Металлурге», а вот лучший год он провёл в составе московского «Динамо» — регулярка-2018/2019 стала для него единственной, когда Дмитрий смог преодолеть порог в 50 очков, при этом он закончил сезон с 61 результативным действием за 61 матч.

Форвард «Торпедо» принял деятельное участие в рекорде Шипачёва — чаще него (26) Вадиму ассистировали только Никита Гусев (34) и Евгений Дадонов (37), а больше него (41) после передач Шипачёва забивали лишь Дмитрий Яшкин (50) и тот же Дадонов (57).

8. Сергей Плотников

34-летний форвард добрался до отметки в 500 очков в феврале этого года — тогда Плотников ещё играл за ЦСКА. Голевая передача в игре с «Витязем» стала для него предпоследним результативным действием в составе московских армейцев, а теперь Сергей пытается упрочить свои позиции в этом топе в свитере армейцев петербургских.

При этом Плотников никогда не считался элитным бомбардиром, однако благодаря долгому пребыванию в лиге — совсем недавно он стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и более матчей — форвард имел возможность постепенно обновлять свой счётчик.

Особенно Сергей раскочегарился в последних пяти играх — на этом промежутке он набрал аж 11 очков, ни разу не уходив со льда с нулём в активе. Такими темпами он уже скоро может забраться выше восьмого места, хотя времени добраться до топ-5 ему едва ли хватит.

7. Сергей Широков

Капитан «Сибири» свою позицию так просто не отдаст — в 17 матчах этого сезона Широков набрал 13 очков, при этом на его счету аж восемь голов. В свои 38 Сергей сохраняет довольно-таки высокий уровень подготовки, который позволяет ему быть одним из лидеров новосибирского клуба не только в раздевалке, но и на льду.

Как и Плотников, Широков присутствует в этом списке отчасти и благодаря спортивному долголетию — в уже далёком сезоне-2014/2015 Сергей в бытность игроком «Авангарда» набрал 34 очка в 33 матчах регулярки, но в целом лишь однажды за карьеру совершил 50 результативных действий в рамках одного чемпионата вместе с плей-офф.

Впрочем, у Широкова есть все шансы уже в этом сезоне забраться на одну строчку выше. Однако до топ-5, как и Плотников, он вряд ли доберётся.

6. Найджел Доус

Именно Доус в сентябре 2019 года отобрал звание самого результативного легионера в истории КХЛ у Мэтта Эллисона. Впрочем, к концу выступлений в лиге благодаря казахстанскому паспорту он перестал считаться легионером.

В Казахстане прошли лучшие годы его карьеры — Доус был ключевым игроком «Барыса» в период его максимального расцвета, а его тройка с Брэндоном Боченски и Дастином Бойдом дважды подряд становилась самой результативной во всей КХЛ.

Найджел — единственный игрок в этом списке, у кого количество голов превышает количество голевых передач. В списке лучших снайперов в истории лиги его превосходит только Сергей Мозякин, но уже очень скоро Найджела наверняка обгонит Вадим Шипачёв.

5. Никита Гусев

У Никиты, который, как уже было отмечено, приложил руку к рекорду Шипачёва, есть вполне реальные шансы в будущем этот самый рекорд отнять. Прямо сейчас разница между ними составляет ровно 300 очков, но темп Гусева в последнее время явно выше.

99 результативных действий в прошлом сезоне и 18 за 20 матчей в нынешнем буквально кричат о том, что 32-летний нападающий точно поборется за звание лучшего бомбардира в истории КХЛ. Независимо от того, сколько ещё очков наберёт Вадим.

Вполне вероятно, что Никита уже добрался бы как минимум до отметки в 700 очков, если бы не двухлетняя отлучка за океан, однако тем интереснее будет наблюдать за его возможной погоней за рекордом Шипачёва.

4. Данис Зарипов

Зарипов поиграл в КХЛ всего за два клуба и стал легендой в обоих. Регалии Даниса можно перечислять долго — это касается как личных, так и командных достижений. Своё последнее результативное действие в лиге он совершил менее чем за полгода до наступления 42-летия — экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга» является поистине железным человеком.

Связки Зарипова с Сергеем Зиновьевым и Алексеем Морозовым в Казани и Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем в Магнитогорске навсегда вошли в историю российского хоккея, а сам Данис ещё и является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Вполне вероятно, что к концу этого сезона Никита Гусев вытеснит Зарипова из четвёрки лучших бомбардиров в истории КХЛ, но едва ли это хоть как-нибудь скажется на величии Даниса.

3. Александр Радулов

Александр является всего одним из двух игроков этого списка, кто набрал в лиге больше очков, чем провёл матчей. Свои 712 результативных действий он оформил за 651 матч. Согласитесь, это впечатляет.

Сложно представить, чего бы мог добиться Тасманский дьявол в нашей лиге, если бы не уезжал в НХЛ. Хотя по-хорошему его и вовсе могло не быть в КХЛ — решение сбежать из Северной Америки и провести лучшие годы карьеры в России до сих кажется невероятным.

Сейчас Радулов, конечно, уже не тот, что раньше, но место в тройке лучших бомбардиров в истории КХЛ, которое он отобрал у Зарипова, он заслужил даже в близком к закату карьеры возрасте.

2. Сергей Мозякин

Нужно ли напоминать, что значил, значит и будет значить для КХЛ Сергей Мозякин? Из главных рекордов лиги ему отныне принадлежит только снайперский, к которому никто не подобрался даже близко. И не подберётся в ближайшие лет 10, если не больше.

Однако вряд ли хоть что-то может бросить тень на его величие — Сергей блистал и был лидером в каждой команде. Мозякин решил не искать счастья за океаном и стал идолом у себя на родине, задав ориентир для всех игроков КХЛ на годы вперёд.

Рекордсмен. Образец. Легенда. Мастерюга.

Хоккей
Вадим Шипачев
Брэндон Боченски
Дмитрий Яшкин
Данис Зарипов
Найджел Доус
Алексей Морозов
Сергей Мозякин
Мэтт Эллисон
Дастин Бойд
Сергей Зиновьев
Сергей Широков
Александр Радулов
Сергей Плотников
Дмитрий Кагарлицкий
Евгений Дадонов
Никита Гусев
Торпедо
ХК Северсталь
Металлург
Динамо Рига
Динамо
ХК Авангард