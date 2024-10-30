Почти 800-миллионный «Амур» не забивает четыре матча подряд

После увольнения Андрея Мартемьянова с поста главного тренера ничего не изменилось.

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Про «Амур» в последнее время сказано и написано много. Увы, отметить что-либо хорошее по-прежнему нельзя: главный тренер Андрей Мартемьянов уволен, исполняющий обязанности главного тренера Виктор Костючёнок уже успел проиграть один матч, хоккеисты на льду выглядят какой-то серой массой, а не единым коллективом.

Особый вопрос, как мы уже говорили в предыдущих материалах, к дорогостоящему нападению хабаровчан. Четыре (!) матча подряд «тигры», нынче похожие на беспомощных тигрят, не могут поразить ворота соперников. Встречи проиграны с общим счётом 0:16. Иначе как катастрофой подобное положение не назовёшь. И это с огромной платёжкой порядка 800 млн рублей!

«Может, это потусторонние силы? Не можем мы забросить шайбу в ворота уже четвёртую игру. Всё рядышком, на ленточке, но в ворота не идёт. Будем через работу это исправлять. Причина того, что мы не забиваем, наверное, лежит в скованности. Очень большой груз ответственности перед болельщиками. У них [хоккеистов] большое желание забить. Ребята это могут и умеют. Но это необъяснимо. Честно скажу, в моей карьере не было такого, что нет голов четыре матча подряд», — сказал Виктор Костючёнок после вчерашнего поражения от московского «Динамо» со счётом 0:1.

«А каков антирекорд?» — справедливо спросите вы. Вводные на данный момент выглядят так: 317.02, ведомый Фёдором Канарейкиным «Спартак» в сезоне-2012/2013 и четыре матча без результативных действий. Получается, что если в следующей встрече с «Адмиралом» на домашнем льду хабаровчане снова не забьют, то это будет новый антирекорд лиги по количеству игр подряд без голов.

Есть и ещё один занимательный момент, на который нельзя не обратить внимание. 22 октября, ещё до отставки Мартемьянова, «Амур» уволил тренера по нападающим Евгения Фёдорова. Что мы видим после принятого решения? 0:7 от ЦСКА, 0:5 от «Локомотива», 0:3 от «Северстали» и 0:1 от московского «Динамо».

В сложившейся ситуации должен наконец-то просыпаться менеджмент. Ждём от Вадима Покотило и Евгения Лугина серьёзных и конструктивных решений, а не перекладывания вины на тренерский штаб. Покотило нужно не становиться исполняющим обязанности тренера по нападающим, как это есть сейчас, а активно работать на трансферном рынке, искать обмены, заниматься расторжениями контрактов с теми, кто откровенно валяет дурака. Пора назначать главного тренера, свободных кандидатов хватает.

В срочном порядке нужно куда-то пристраивать Алекса Бродхёрста, разговаривать с Гальченюком, реанимировать Хохлачёва, спрашивать c новоиспечённого россиянина Ли и оценивать его игру в защите. Чем занимается на льду форвард Дюрандо, забросивший всего две шайбы за регулярку? Аналогичная ситуация с Дрозгом. Огромное количество вопросов и проблем, а времени на их решение остаётся всё меньше. Такими темпами сезон дальневосточниками в скором времени будет окончательно провален.