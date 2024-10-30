«Трактор» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ

Хоккейный клуб "Трактор" из Челябинска уверенно обыграл новосибирскую "Сибирь" на домашнем льду в матче КХЛ, который стал 700-м в лиге для нападающего Владимира Ткачева. Игра состоялась в среду и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Ткачев отметил юбилей результативной шайбой на 42-й минуте и двумя голевыми передачами. Кроме него, отличились Михаил Котляревский, Никита Тертышный, Виталий Кравцов и Артем Блажиевский.

© Betindex

Вратарь "Трактора" Зак Фукале провел свой 10-й "сухой" матч в КХЛ и четвертый в этом сезоне, отразив 15 бросков. Нападающий Александр Шаров сыграл свой 500-й матч в лиге.

"Трактор" набрал 34 очка и уверенно удерживает первое место в Восточной конференции КХЛ, опережая ближайшего соперника на восемь очков. "Сибирь" потерпела пятое поражение подряд и занимает седьмое место с 19 очками.

Вся правда о бонусах букмекеров, прогнозы и ставки на топ-матчи в Телеграм-канале Betindex