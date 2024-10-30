"Локомотив" прервал семиматчевую победную серию СКА в КХЛ

Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (5-я минута), Александр Радулов (15), Максим Шалунов (17). У проигравших отличились Иван Демидов (5) и Евгений Кузнецов (16).

Кузнецов набирает баллы за результативность в девяти матчах подряд (6 заброшенных шайб + 8 результативных передач). СКА прервал победную серию из семи встреч. Команда из Санкт-Петербурга набрала 31 очко после 22 игр и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.

"Локомотив" одержал шестую победу подряд. Ярославская команда занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице КХЛ с 38 очками в 22 встречах.

В следующем матче "Локомотив" 1 ноября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом". СКА 2 ноября в гостях встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".

В другом матче челябинский "Трактор" дома со счетом 5:0 разгромил новосибирскую "Сибирь".