Фетисов отметил работу Никитина в «Локомотиве»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметил работу Игоря Никитина на должности главного тренера ярославского «Локомотива».

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В среду «Локомотив» одержал победу над СКА в матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3:2.

— Команда играет хорошо и стабильно, хоть пока только и начало сезона. На удивление, финал в прошлом году не сложился так, как хотелось бы. Но команда следует своим принципам — играет дисциплинированно, молодцы. Мне нравится работа Никитина. Он системный и солидный тренер, у команды видна тренерская рука. Ребята понимают, что делать на площадке, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

«Локомотив» одержал шестую победу подряд и с 38 очками лидирует в Западной конференции и во всей лиге. В следующем матче ярославцы 1 ноября встретятся с казанским «Ак Барсом» на выезде.