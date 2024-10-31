«Куньлунь» объявил об уходе нападающего Тайлера Вона

Нападающий Тайлер Вон покинул «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс‑служба китайского клуба.

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Хоккеист выступал за команду с сезона‑2019/20. Всего в составе «Куньлуня» он провел 277 матчей и набрал 131 (51+80) очков. Также в его активе девять матчей за сборную Китая на чемпионатах мира и четыре матча — на Олимпиаде.

— Мы благодарны Тайлеру за всё, что он сделал для «Куньлунь Ред Стар», сборной Китая и для развития хоккея в стране в целом, являясь примером для молодых хоккеистов. Желаем Тайлеру удачи в его дальнейшей карьере, — говорится в сообщении «Куньлуня».

В нынешнем сезоне 28‑летний Вон провел пять матчей и набрал 2 (0+2) очка.