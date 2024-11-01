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«Северсталь» разгромила «Куньлунь», забив семь голов в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и пекинский «Куньлунь». Команды играли в «Ледовом дворце» в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 7:2(2:0, 3:0, 1:2).

«Северсталь» разгромила «Куньлунь»
© Чемпионат.com

В составе «Куньлуня» заброшенной шайбой отметилисб Иэн Маккошен, Дэнни О'Реган. За «Северсталь» забил Михаил Ильин, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Руслан Абросимов, Давид Думбадзе, Егор Степанов, Данил Аймурзин.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 22 матча. «Северсталь» располагается там же на третьей строчке, заработав 28 очков после 21 игры.

Хоккей
Данил Аймурзин
Иэн Маккошен
Кирилл Пилипенко
Егор Степанов
Давид Думбадзе
Михаил Ильин
ХК Северсталь