СКА проиграл второй матч КХЛ подряд

Петербургский СКА проиграл второй матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Егор Сучков (10-я минута), Джош Ливо (26-я), Артем Пименов (40-я) и Шелдон Ремпал (58-я). У СКА забивали Захар Бардаков (23-я минута) и Михаил Григоренко (53-я).

В активе СКА 31 очко после 23 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает второе место в таблице Западной конференции турнира. «Салават Юлаев» с 24 очками в 19 матчах идет четвертым на Востоке.

В октябре КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру СКА Роману Ротенбергу, который раскритиковал фанатов московского «Спартака». Во время матча команд болельщики спартаковцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес СКА.