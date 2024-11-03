«Локомотив» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Трактор» в гостях

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

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В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Артём Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров. За «Локомотив» забили Александр Радулов, оформивший дубль, Максим Шалунов, Павел Красковский и Степан Никулин.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.