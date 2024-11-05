«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Шмелевым

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В начале октября форвард пополнил состав нижнекамского клуба в результате обмена с «Адмиралом».

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Форвард пришёл в команду по ходу текущего сезона и успел провести 10 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой. Шмелёв начинал текущий сезон в составе «Адмирала», где провёл четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу.

Шмелёв предыдущие три сезона провёл в уфимском «Салавате Юлаеве». Всего в КХЛ 31-летний нападающий сыграл 628 матчей, в которых набрал 324 очка — забросил 121 шайбу и отдал 203 результативные передачи.