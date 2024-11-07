«Барыс» расстался с последним американцем в составе

Казахстанский «Барыс» объявил о прекращении трудовых отношений с американским нападающим Коннором Смитом.

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Американец, имеющий опыт игры в НХЛ за «Каролину» и «Баффало», успел провести за «Барыс» 9 матчей, не отметившись набранными очками.

Ранее состав «Барыса» покинули практически все игроки без российского или казахстанского гражданства, исключение на данный момент составляет шведский вратарь Юхан Маттссон. Ранее из состава были отзаявлены канадцы Натан Больё, Алекс Грант, Майкл Маклауд и Уэйд Эллисон, представители США Чес ДеЛео и Уилл Бутчер.

В эти минуты «Барыс» проводит домашний матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста». С 14 очками команда занимает 11‑е место в Восточной конференции КХЛ.

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