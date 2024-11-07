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Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»

Уэйн Гретцки высказался о своем рекорде и шансах Александра Овечкина его побить.

Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд
© Sports.ru

39-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

За первые 12 матчей этого сезона Овечкин забросил 8 шайб, включая шесть голов в пяти последних встречах.

«У него потрясающий старт в этом чемпионате, согласны? Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея. Овечкин остается классным игроком на протяжении стольких лет, молодец», – сказал Уэйн Гретцки в эфире TNT.
Хоккей
Уэйн Гретцки
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