Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд

Уэйн Гретцки высказался о своем рекорде и шансах Александра Овечкина его побить.

© Sports.ru

39-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

За первые 12 матчей этого сезона Овечкин забросил 8 шайб, включая шесть голов в пяти последних встречах.