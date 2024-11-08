«Лада» одолела московское «Динамо», одержав третью победу подряд в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. «Лада» одержала победу со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

© Чемпионат.com

В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Артём Иванюженков, Магомед Шараканов и Никита Попугаев. За «Динамо» забили Артём Швец-Роговой, Никита Гусев.

«Лада» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 23 очка за 22 матча. «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков после 24 игр.