Третьяк — об Овечкине: «Мы все ждем его рекорда»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что все ждут, когда капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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В четверг Овечкин отметился голом и голевой передачей в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2). 39‑летний нападающий забросил свою 861‑ю шайбу в НХЛ и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894).

— Как вы оцениваете старт Александра Овечкина в сезоне НХЛ? Он уже очень близок к Гретцки.

— Мы все за Сашу очень рады. В самом деле, он очень здорово начал этот сезон. И даже сам Овечкин сказал: «Болельщики очень радуются, когда я забиваю голы». Мы все ждем его рекорда. Я уже говорил: дай бог Овечкину, самое главное, только здоровья. Каждый гол теперь дается немного труднее, чем раньше. Раньше в «Вашингтоне» у него были прекрасные партнеры — Кузнецов, Бэкстрем, они играли на него.

Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, в отличие от прошлого года. Сегодня видно, что они заряжены. Я слежу за всеми матчами, смотрю все голы и моменты. Очень важно, что у Саши по‑прежнему есть голевое чутье. Оно снова проснулось, и он забрасывает шайбы. Дай бог, чтобы так и дальше было. Желаю ему большой удачи. Цель у него есть — еще раз выиграть Кубок Стэнли, попасть в финал. Это первая задача хоккеиста НХЛ.

А во‑вторых — конечно же, он думает о рекорде Гретцки. Кому посчастливится забить больше голов, чем Уэйн, того будут считать величайшим игроком. Овечкин действительно такой. История происходит на наших глазах. И очень хочется верить, что закончится она в нашу пользу. Пожелаем Овечкину удачи, — передает слова Третьяка корреспондент «Матч ТВ».