«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в Мытищах

Череповецкая «Северсталь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ была сильнее «Куньлуня» (4:3).

© Пресс-служба ХК "Северсталь"

У китайского клуба дублем отметился Мартен Лефевр, еще одна шайба на счету Тайлера Граоваца. У гостей отличились Иван Подшивалов, Давид Думбадзе, Илья Иванцов и Кирилл Пилипенко. В нынешнем сезоне команды встречались между собой уже в четвертый раз, «Северсталь» одержала третью победу в этой серии.

Победа стала для «Северстали» седьмой подряд в чемпионате, команда Андрея Козырева с 30 очками — 4‑я в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (18 очков) — 10‑й.

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