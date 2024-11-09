Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить в гостях «Анахайм»

9 ноября на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

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На восьмой минуте первого периода Джейкоб Миддлтон с передачи Йоэль Эрикссон Эка открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Маркус Фолиньо с передач Фредерика Годро и Брока Фэйбера удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте периода Кирилл Капризов с передач Деклана Чисхольма и Матса Цуккарелло сделал счёт 3:0.

В начале третьей двадцатиминутки Робби Фаббри размочил счёт во встрече. На 15-й минуте периода Марко Росси с передачи Кирилла Капризова сделал счёт 4:1. В конце встречи Кирилл Капризов забросил пятую шайбу гостей в матче. На последней минуте игры Мэйсон Мактавиш установил окончательный счёт в игре.