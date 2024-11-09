«Адмирал» в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» обыграли «Трактор» в матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

© © ХК «Адмирал»

Команда из Владивостока на своем льду победила соперника в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Дубль в составе победителей сделал Джек Родуолд, по голу в активе Никиты Сошникова и Егора Петухова. За «Трактор» забивали Владимир Ткачев, Семен Дерг‑Аргучинцев и Сергей Телегин.

«Адмирал» с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» (35 очков) сохраняет первое место на Востоке.

В следующем матче «Адмирал» примет 11 ноября «Автомобилист», «Трактор» в этот же день сыграет на выезде против «Амура».

Прямые трансляции матчей FONBET Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Голы: Сошников, 15:25 (бол.). Петухов, 44:21. Родуолд, 55:26, 61:22 (бол.). — Ткачев, 25:31. Дер-Аргучинцев, 51:14. Телегин, 54:55.