«Металлург» обыграл «Сибирь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Магнитки» шайбы забросили Данил Башкиров, Скотт Уилсон, Люк Джонсон и Денис Зернов, поразивший пустые ворота. У хозяев отличился Илья Морозов.

Команда Андрея Разина выиграла третий матч подряд, набрала 27 очков и идет на пятой строчке в таблице Восточной конференции, «Сибирь» под руководством Вадима Епанчинцева с 22 очками занимает восьмое место.

В следующем матче 13 ноября «Металлург» примет челябинский «Трактор», «Сибирь» в этот же день сыграет с петербургским СКА на домашнем льду.

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