Бобровский вышел на 12‑е место по количеству побед в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 12‑е место по победам в истории НХЛ.

В матче с «Филадельфией» (4:3 Б) россиянин отразил 34 броска и и был признан третьей звездой встречи.

Для 36‑летнего Бобровского эта 404‑я победа в 712 матчах НХЛ.

По этому показателю он обошел экс‑голкипера «Эдмонтона» Гранта Фюра (403 победы в 868 матчах).

На 11‑м месте располагается Гленн Холл (407/906), тройку лидеров составляют Патрик Руа (551/1029), Марк‑Андре Флери (564/1029) и Мартин Бродер (691/1266).