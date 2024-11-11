«Нефтехимик» одержал уверенную победу над «Барысом»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Москве. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

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В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Никита Хоружев, Владимир Брюквин, Евгений Митякин, Богдан Киселевич. За «Барыс» забил Батырлан Муратов.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 24 очка за 26 матчей. «Барыс» располагается там же на 11-й строчке, заработав 14 очков после 24 игр.

Ранее команда из Нижнекамска потерпела пять поражений подряд. Трижды «Нефтехимик» уступил дома и дважды — в гостях.