«Детройт Ред Уингз» поздравил Павла Дацюка с включением в Зал славы НХЛ

Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» поздравила Павла Дацюка с включением в Зал славы НХЛ.

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«Олимпийский чемпион. Обладатель Кубка Стэнли. Волшебник. Член Зала славы», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, сегодня, 12 ноября, 46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк официально введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».