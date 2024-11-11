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Павла Дацюка ввели в Зал славы хоккея, реакция Северной Америки, соперников и бывших партнёров, Ларкин, Кейн

Россиянина по достоинству оценили бывшие партнёры, соперники и заокеанские журналисты.

В Америке отреагировали на введение Дацюка в Зал славы
© Чемпионат.com

О введении в Зал славы Павла Дацюка стало известно ещё летом, а сама церемония пройдёт завтра. Но Волшебник уже несколько дней находится в Торонто, где успел посетить матч «Мэйпл Лифс» и «Ред Уингз», за которых играл всю карьеру в НХЛ. Россиянину было доверено провести стартовое вбрасывание, на которое вышли Митч Марнер (по причине отсутствия в стартовом составе Остона Мэттьюса) и Дилан Ларкин, чей первый сезон во взрослом хоккее пришёлся на последний Дацюка в Северной Америке.

Павел стал первым россиянином, включённым в Зал славы с 2019 года – тогда чести удостоился Сергей Зубов. Причин этому несколько, но главная, как вы поняли, заключается в нестабильной политической ситуации.

Ещё летом журналист The Hockey News Сэм Стоктон ёмко высказался на эту тему:

«По моему мнению, хотя в данный момент для России было бы неуместно участвовать в качестве сборной (будь то под каким-то фальшивым названием или под своим официальным флагом) в международных соревнованиях, не следует лишать игроков индивидуального признания и уважения на основании действий своей страны. В этом отношении избрание Дацюка, на мой взгляд, стало правильным выбором комитета в явно рискованных обстоятельствах».

В интервью коллегам из «СЭ» Дацюк рассказал, как узнал, что его включат в Зал славы:

«Был на приёме у врача, когда сначала Игорь Ларионов позвонил с предупреждением, что сейчас будет звонок из Торонто, и чтобы я взял трубку. Спросил: «На какую тему?» Он ответил: «Не могу этого говорить».

А также о том, была ли вообще такая мечта:

«Поверьте, таких картинок в моей голове точно не было. В детстве мне просто нравилось играть в хоккей. Когда начал расти, просто ставил перед собой частные задачи — пробиться в одну команду, в другую. Когда меня выбрали, подумал — это происходит со мной или я смотрю какое-то кино? Но понимаю, что сюда заслуживают попасть многие игроки».

Дацюк покинул НХЛ в 2016 году, перебравшись в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. А через полтора года примерил на себя золотую олимпийскую медаль, приведя сборную России к вершине в качестве капитана. Всем было ясно, что Павел мог ещё несколько лет выступать в сильнейшей лиге мира и быть эффективным. Вопрос об этом и решил задать один из болельщиков перед церемонией открытия, на что российский форвард дал ответ:

«Когда я играл в НХЛ, каждый раз приходилось надолго покидать дом. А когда становишься старше, тебе хочется быть ближе к дому. Это одна из причин. Другая – там моя старшая дочь, и мне хотелось её видеть. Она бо́льшую часть времени живет в России, а я был здесь».

Североамериканский журналист Ансар Хан погрузился в ностальгию, вспоминая прекрасные времена в истории «Детройта», а также отозвался об исключительности Дацюка:

«Можно с уверенностью сказать, что в НХЛ никогда не будет другой команды, подобной «Детройт Ред Уингз» сезона-2001/2002. И кто знает, появится ли в хоккее когда-нибудь ещё такой же блестящий игрок, как Павел Дацюк. Волшебник был одним из самых ярких и зрелищных игроков не только в истории «Ред Уингз», но и во всей истории хоккея благодаря широкому арсеналу эффектных движений».

Но более поздние времена Дацюка в «Детройте» тоже не были плохими: в конце нулевых команда несколько раз играла в финале, брала Кубок Стэнли и была одной из топовых команд лиги.

Своими чувствами поделился Патрик Кейн, который тогда играл в «Чикаго» и был одним из главных конкурентов Дацюка и его команды:

«Он обладал способностью отбирать у тебя шайбу. В моменты, когда ты думал, что у тебя есть время и пространство, он перехватывал шайбу, и это заставляло тебя нервничать как хоккеиста. Пару раз за эти годы он определённо меня достал. В те дни это было отличное соперничество, было весело играть против этих парней, особенно учитывая их успех. Мы пытались создать что-то своё, и это была команда, с которой мы должны были справиться. Мы обыграли их в 2013 году, и это было, возможно, лучшее чувство в плане того, какую команду мы прошли («Чикаго» победил в овертайме седьмой игры во втором раунде плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)».

Также Кейн подчеркнул умение россиянина играть в обороне, что неудивительно: Дацюк трижды выигрывал «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана.

«Большинство техничных игроков не так хороши в обороне, а он был великолепен в обороне благодаря своей способности выставить вас в дурацком свете с шайбой. Именно в этом, я думаю, он сильно отличался от всех остальных. Сейчас вы видите таких игроков, но тогда обладание обоими качествами было редкостью», — сказал Патрик.

Не мог не взять слово и нынешний капитан «Детройта» Дилан Ларкин, поигравший с Дацюком в одной команде:

«Он волшебно обращался с шайбой. У него были, наверное, самые сильные руки, которые я когда-либо видел, он блестяще пользовался клюшкой. Павел использовал безумно длинный и прямой крюк, и это было похоже на весло. Он был особенным, человеком с невероятным напором и страстью».

Комментарий дал и партнёр Ларкина по звену Алекс Дебринкэт, который, по словам журналиста The Detroit News Теда Калфана, обычно спокоен, но на вопросе про Дацюка расплылся в широкой улыбке:

«Я бы сказал, что он был моим любимым хоккеистом в детстве, насколько я помню. Что в его игре может не нравиться? Просто наблюдать за ним было так интересно: за тем, как он играл, за тем, как отбирал шайбу у других игроков и удерживал её у себя. Его мастерство было на высоте. Многие парни обладают огромным мастерством и могут ему подражать, но это был единственный игрок, который шёл намного впереди остальных. Он был моим любимцем».

Хоккей
Митч Марнер
Алекс Дебринкэт
Игорь Ларионов
Дилан Ларкин
Патрик Кейн
Сергей Зубов
Павел Дацюк
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