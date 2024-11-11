В Америке отреагировали на введение Дацюка в Зал славы

Россиянина по достоинству оценили бывшие партнёры, соперники и заокеанские журналисты.

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О введении в Зал славы Павла Дацюка стало известно ещё летом, а сама церемония пройдёт завтра. Но Волшебник уже несколько дней находится в Торонто, где успел посетить матч «Мэйпл Лифс» и «Ред Уингз», за которых играл всю карьеру в НХЛ. Россиянину было доверено провести стартовое вбрасывание, на которое вышли Митч Марнер (по причине отсутствия в стартовом составе Остона Мэттьюса) и Дилан Ларкин, чей первый сезон во взрослом хоккее пришёлся на последний Дацюка в Северной Америке.

Павел стал первым россиянином, включённым в Зал славы с 2019 года – тогда чести удостоился Сергей Зубов. Причин этому несколько, но главная, как вы поняли, заключается в нестабильной политической ситуации.

Ещё летом журналист The Hockey News Сэм Стоктон ёмко высказался на эту тему:

«По моему мнению, хотя в данный момент для России было бы неуместно участвовать в качестве сборной (будь то под каким-то фальшивым названием или под своим официальным флагом) в международных соревнованиях, не следует лишать игроков индивидуального признания и уважения на основании действий своей страны. В этом отношении избрание Дацюка, на мой взгляд, стало правильным выбором комитета в явно рискованных обстоятельствах».

В интервью коллегам из «СЭ» Дацюк рассказал, как узнал, что его включат в Зал славы:

«Был на приёме у врача, когда сначала Игорь Ларионов позвонил с предупреждением, что сейчас будет звонок из Торонто, и чтобы я взял трубку. Спросил: «На какую тему?» Он ответил: «Не могу этого говорить».

А также о том, была ли вообще такая мечта:

«Поверьте, таких картинок в моей голове точно не было. В детстве мне просто нравилось играть в хоккей. Когда начал расти, просто ставил перед собой частные задачи — пробиться в одну команду, в другую. Когда меня выбрали, подумал — это происходит со мной или я смотрю какое-то кино? Но понимаю, что сюда заслуживают попасть многие игроки».

Дацюк покинул НХЛ в 2016 году, перебравшись в СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. А через полтора года примерил на себя золотую олимпийскую медаль, приведя сборную России к вершине в качестве капитана. Всем было ясно, что Павел мог ещё несколько лет выступать в сильнейшей лиге мира и быть эффективным. Вопрос об этом и решил задать один из болельщиков перед церемонией открытия, на что российский форвард дал ответ:

«Когда я играл в НХЛ, каждый раз приходилось надолго покидать дом. А когда становишься старше, тебе хочется быть ближе к дому. Это одна из причин. Другая – там моя старшая дочь, и мне хотелось её видеть. Она бо́льшую часть времени живет в России, а я был здесь».

Североамериканский журналист Ансар Хан погрузился в ностальгию, вспоминая прекрасные времена в истории «Детройта», а также отозвался об исключительности Дацюка:

«Можно с уверенностью сказать, что в НХЛ никогда не будет другой команды, подобной «Детройт Ред Уингз» сезона-2001/2002. И кто знает, появится ли в хоккее когда-нибудь ещё такой же блестящий игрок, как Павел Дацюк. Волшебник был одним из самых ярких и зрелищных игроков не только в истории «Ред Уингз», но и во всей истории хоккея благодаря широкому арсеналу эффектных движений».

Но более поздние времена Дацюка в «Детройте» тоже не были плохими: в конце нулевых команда несколько раз играла в финале, брала Кубок Стэнли и была одной из топовых команд лиги.

Своими чувствами поделился Патрик Кейн, который тогда играл в «Чикаго» и был одним из главных конкурентов Дацюка и его команды:

«Он обладал способностью отбирать у тебя шайбу. В моменты, когда ты думал, что у тебя есть время и пространство, он перехватывал шайбу, и это заставляло тебя нервничать как хоккеиста. Пару раз за эти годы он определённо меня достал. В те дни это было отличное соперничество, было весело играть против этих парней, особенно учитывая их успех. Мы пытались создать что-то своё, и это была команда, с которой мы должны были справиться. Мы обыграли их в 2013 году, и это было, возможно, лучшее чувство в плане того, какую команду мы прошли («Чикаго» победил в овертайме седьмой игры во втором раунде плей-офф. — Прим. «Чемпионата»)».

Также Кейн подчеркнул умение россиянина играть в обороне, что неудивительно: Дацюк трижды выигрывал «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана.

«Большинство техничных игроков не так хороши в обороне, а он был великолепен в обороне благодаря своей способности выставить вас в дурацком свете с шайбой. Именно в этом, я думаю, он сильно отличался от всех остальных. Сейчас вы видите таких игроков, но тогда обладание обоими качествами было редкостью», — сказал Патрик.

Не мог не взять слово и нынешний капитан «Детройта» Дилан Ларкин, поигравший с Дацюком в одной команде:

«Он волшебно обращался с шайбой. У него были, наверное, самые сильные руки, которые я когда-либо видел, он блестяще пользовался клюшкой. Павел использовал безумно длинный и прямой крюк, и это было похоже на весло. Он был особенным, человеком с невероятным напором и страстью».

Комментарий дал и партнёр Ларкина по звену Алекс Дебринкэт, который, по словам журналиста The Detroit News Теда Калфана, обычно спокоен, но на вопросе про Дацюка расплылся в широкой улыбке: