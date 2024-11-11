Тренер Федоров поделился размышлениями относительно драфта в КХЛ

Дмитрий Федоров о драфте в КХЛ: «Богатые выдергивают звездочек, лучше перебрать, пусть не достанется конкурентам. Сейчас они заряжают информационную артиллерию, дискридитируя идею»
Дмитрий Федоров поделился размышлениями относительно драфта в КХЛ.
КХЛ ранее объявила о создании рабочей группы по вопросам возвращения драфта молодых хоккеистов.
«Разгорелась дискуссия вокруг темы возвращения в наш хоккей ярмарки юниоров (драфта). Ярмарка была отменена тогда, когда еще не работал потолок зарплат. Богатые клубы могли купить любого готового хоккеиста. Им не надо было заботиться о том, чтобы в клубной системе находилась конкурентоспособная молодежь, которая под потолок зарплат не попадает. С введением потолка зарплат начался грабеж: богатые клубы стали выдергивать потенциальных звездочек (зачастую вместе с их тренерами) уже в 13-14 лет. В масштабах клубов траты на переезд, на компенсации, на гранты, на зарплаты тренерам незначительны. К тому же это деньги спонсора, владельца или деньги государственные. Не свои, короче. Поэтому лучше перебрать, чем недобрать. Пусть не достанется конкурентам. В итоге некоторые академии просто не могут переварить всех своих способных игроков. И сейчас они заряжают информационную артиллерию, которая будет всячески дискредитировать саму идею возвращения Ярмарки юниоров. Я бы вывел за рамки драфта игроков, которые провели в школе 7-8 лет. На них права должны быть закреплены за воспитавшим клубом, потому что он вложил в них много сил и денег. А если хоккеист активно перемещался по разным ДЮСШ, то добро пожаловать на драфт. Главный вопрос: сколько будет защищенных игроков. И тут не может быть выбора на глазок. Тут необходима четкая и понятная аргументация. Когда рабочая группа придумает правила и положения нового драфта, богатые клубы начнут думать, как их обойти и жить по понятиям. И что-то мне подсказывает… Они найдут какие-нибудь лазейки», – написал тренер «Реактора» Дмитрий Федоров.
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