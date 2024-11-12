Защитник СКА Зайцев пропустит матч против «Сибири»

Как стало известно «Матч ТВ», защитник СКА Никита Зайцев получил травму и не сыграет в следующем матче команды в FONBET Чемпионате КХЛ.

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СКА в среду встретится в Новосибирске с «Сибирью».

В понедельник в начале матча СКА с «Авангардом» (1:2) Зайцев в борьбе за своими воротами столкнулся с форвардом омичей Александром Филатьевым, после чего попал под своего же игрока Михаила Воробьева. После этого защитник СКА провел еще пару смен и отправился в запас. Всего в этом матче Зайцев сыграл только 2 минуты 48 секунд.

В этом сезоне 33‑летний Зайцев набрал 4 (0+4) очка в 26 матчах.

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