Дегтярев назвал включение Дацюка в Зал славы признанием заслуг российского хоккея

Включение чемпиона Олимпийских игр 2018 года Павла Дацюка в Зал хоккейной славы является признанием не только его заслуг, но и вклада российского хоккея в мировой спорт. Такое мнение высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба ведомства.

В ночь на 12 ноября 46-летний Дацюк был принят в Зал хоккейной славы, торжественная церемония прошла в Торонто.

"Павел Дацюк официально вошел в Зал хоккейной славы, и это действительно большое событие для российского спорта, - отметил Дегтярев. - Павел не просто талантливый игрок, а настоящий профессионал, который своим трудом и мастерством оставил яркий след в истории мирового хоккея".

"Его достижений в НХЛ достаточно, чтобы впечатлить любого: 918 очков в 953 матчах, два Кубка Стэнли, три награды "Селки трофи" за лучшую игру в защите среди форвардов и четыре приза "Леди Бинг трофи" за джентльменское поведение на льду, - продолжил глава Минспорта. - А ведь были еще олимпийское золото и победы в чемпионатах с российскими клубами. Такие успехи вдохновляют молодежь на новые спортивные вершины. Введение Дацюка в Зал славы - это признание не только его заслуг, но и вклада российского хоккея в мировой спорт".

Из отечественных хоккеистов в Зал хоккейной славы, помимо Дацюка, входят Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен тренер Анатолий Тарасов.