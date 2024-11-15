Василевский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 300 побед

"Тампа" одержала победу над "Виннипегом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:1.

У победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (8-я и 60-я минуты), Брэндон Хегел (24), Энтони Сирелли (25), у проигравших - Адам Лоури (27). "Тампа" прервала победную серию лидера чемпионата, которая составила 15 матчей.

Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 24 броска и одержал 300-ю победу в карьере, установив рекорд лиги по скорости достижения этого рубежа (490 матчей). До россиянина таким достижением владел Жак Плант (521 матч). Кроме Василевского, из россиян 300 побед сумели одержать Сергей Бобровский, Евгений Набоков и Николай Хабибулин.

Партнер Василевского по команде Никита Кучеров отдал голевую передачу, продлив результативную серию до шести игр, на его счету 24 очка по системе "гол+пас" (11+13).

"Тампа" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, в 15 матчах набрав 17 очков, на счету "Виннипега" 30 очков в 17 играх. В следующем матче "Тампа" 16 ноября примет "Нью-Джерси", а "Виннипег" в этот же день в гостях сыграет против действующего обладателя Кубка Стэнли "Флориды".

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал голевую передачу в домашнем матче против "Сан-Хосе" (3:2) и во второй раз в карьере достиг отметки в девять домашних игр подряд с результативными действиями после предыдущего сезона. Россиянин повторил достижение Марка Мессье (1992/93) и Брайана Лича (1991/92). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 25 бросков.