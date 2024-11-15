СКА в овертайме уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ

Петербургский СКА в овертайме потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

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Основное время встречи завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:0, 1:2). В составе хозяев точными бросками отметились Семен Кошелев и Егор Коршков. У гостей шайбы забросили Энтони Де Анджело и Марат Хайруллин. Победу казанцам в овертайме принес Кирилл Семенов.

«Ак Барс» набрал 33 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, СКА (35) — третий на Западе.

В следующем матче казанцы 17 ноября примут дома ЦСКА, а СКА днем позднее встретится с «Амуром».

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