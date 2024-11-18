Капризов получит самую высокую зарплату в истории НХЛ?

Кирилл будет соперничать с лучшим хоккеистом мира и встанет перед тяжелейшим выбором.

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Мы все знали, что Кирилл Капризов — отличный хоккеист. Настоящая звезда. И, вероятно, лучший игрок в истории «Миннесоты».

Но сезон-2024/2025 доказывает, что потенциал Капризова даже больше, чем можно было предполагать. Кирилл — суперзвезда. И он способен закрепиться в статусе одного из лучших хоккеистов мира. В топ-5 — а то и в топ-3.

Более того, Капризов может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ!

Насколько это реально? И сколько в действительности форвард должен получать по новому контракту? Давайте разбираться.

«Капризов — дикий игрок»

Текущее соглашение Кирилл подписал три года назад. В сентябре 2021-го россиянин поставил подпись под контрактом на пять лет и общую сумму $ 45 млн — с кэпхитом $ 9 млн. Прямо сейчас он не попадает даже в топ-30 по среднегодовой зарплате.

Зато Капризов входит в число лучших хоккеистов сезона. За 17 матчей нынешнего сезона нападающий «Миннесоты» набрал 31 (11+20) очко. Он второй бомбардир НХЛ после Натана Маккиннона, третий ассистент и девятый снайпер.

И хоть до конца текущего соглашения ещё два года, выступление форварда «Уайлд» уже заставляет говорить о том, какую сумму он может получить.

Началось всё с заявления известного инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана в начале ноября. В эфире подкаста 32 Thoughts от Sportsnet журналист поделился мыслями о том, какого договора заслуживает нападающий «Миннесоты».

«Мы говорили о том, каково будет это число для Капризова, если он наберёт от 105 до 120 очков и выиграет крупную награду? Я не смотрю на то, что у Кирилла нет трофея или 120 очков за сезон. Я смотрю на то, как выглядит команда, если его нет в составе, и насколько он важен для этой команды, для этой организации. Капризов — дикий игрок. «Уайлд» выбрали его, они помогли ему переехать, когда ему было действительно сложно перебраться сюда, и они инвестировали в него. Он один из них. Как будто это история успеха «Миннесоты». Когда владелец Крейг Леопольд в начале года сказал, что никто не может заплатить Капризову больше, чем они, для меня это было не просто правдой. Леопольд понимает, что клубу придётся платить Кириллу много. И когда я говорю об этом, то думаю, что он будет получать в диапазоне от Мэттьюса до Драйзайтля, если захочет. Кто знает? Никогда не знаешь, что может случиться, но я думаю, что этот парень станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге, потому что в «Уайлд» знают, что а) если он выйдет на рынок свободных агентов, за ним будут гоняться все, и б) он очень важен для их франшизы. Мы увидим, какими будут его показатели в конце года, но, как по мне, даже не имеет значения, что у него нет «Харта», или миллиарда очков за сезон по сравнению с некоторыми другими парнями, или Кубка Стэнли. Он с километровым отрывом их самый опасный игрок. Я думаю, «дикари» в глубине души знают, что это будет огромная цифра, и они с радостью заплатят огромную сумму, потому что понимают, что он того стоит», — рассказал Фридман.

Его коллега Кайл Букаускас добавил, что нужно учитывать, насколько Капризову будет интересно оставаться в «Миннесоте», учитывая её уровень, и что без него фанаты будут не так сильно вкладываться в команду: «Кирилл заставляет этот рынок развиваться».

Сейчас лидером по сумме кэпхита в НХЛ является нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, получающий $ 13,25 млн в год. Однако уже в следующем году его обойдёт Леон Драйзайтль. Форвард «Эдмонтона» в сентябре подписал новый контракт с «нефтяниками» и по его условиям будет зарабатывать $ 14 млн в год. А в силу соглашение вступит в сезоне-2025/2026.

Получается, Капризов реально способен стать самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги?

На самом деле, да.

Во-первых, Кирилл действительно играет на уровне главных звёзд НХЛ. Он абсолютно заслуживает таких денег. Если он сможет сохранить текущую результативность до конца сезона, это официально закрепит за ним статус суперзвезды. А вместе с тем и не оставит «Миннесоте» шансов сэкономить.

Во-вторых, руководство «Уайлд» ясно даёт понять: они заплатят Капризову столько, сколько он захочет. Они не позволят ему выйти на рынок свободных агентов.

Да и уже по завершении сезона-2024/2025 с «дикарей» спадёт часть «мёртвых денег». Сейчас $ 14,7 млн их платёжки — это соглашения Зака Паризе и Райана Сутера, которые даже не играют в команде. В следующем сезоне эта сумма составит всего $ 1,6 млн.

В-третьих, Кирилл выиграет благодаря и другим экономическим процессам в НХЛ. Потолок зарплат продолжит повышаться, и из этого можно извлечь максимальную выгоду.

Драйзайтль подписал свой рекордный контракт, когда потолок составлял $ 88 млн. Согласно коллективному соглашению, в следующем сезоне он должен вырасти до суммы $ 92,4 млн. Однако, как отмечает всё тот же Фридман, потолок способен повыситься аж до $ 95-97 млн. Конечно, лиге и Ассоциации игроков НХЛ ещё предстоит обсудить этот момент, но такой серьёзный рост приведёт к кратному увеличению зарплат. Следовательно, лагерь Капризова, вероятнее всего, будет воспринимать сумму в $ 14 млн не как лучший исход переговоров, а как нижайшую планку, от которой надо отталкиваться.

А минусы будут?

Конечно, есть и аргументы против того, что Капризов получит настолько крупный контракт.

Прежде всего дело заключается в личном желании Кирилла — захочет ли он оставаться в «Миннесоте». Вероятнее всего, не так много клубов реально смогут позволить себе заплатить форварду столько, сколько готовы выложить «Уайлд». Даже «Чикаго», слухи о потенциальном переходе в который ходили в сентябре, едва ли будет способен дать Капризову настолько крупный контракт.

Так что нападающему придётся выбирать. Будем честны, у «Миннесоты» слишком мало шансов завоевать Кубок Стэнли в ближайшие годы. А в одиночку Кирилл не сможет затащить «дикарей» так далеко. Поэтому здесь будет выбор между деньгами и возможным кубком.

Хотя, может быть, Капризов соблазнится ещё и идеей стать живой легендой «Уайлд» и на долгие десятилетия закрепить за собой статус настоящей иконы Миннесоты — не просто города, а целого штата.

Другая причина, по которой Капризов может не стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории, заключается в конкурентах. Так, к концу сезона-2025/2026, как и у Капризова, истечёт контракт у Коннора Макдэвида. Сейчас канадец по своему восьмилетнему соглашению получает $ 12,5 млн в год — сущие копейки, если учесть вклад хоккеиста в успехи «Эдмонтона». Лидер «Ойлерз» наверняка будет претендовать на самую высокую сумму из возможных.

Так что в межсезонье-2026 Капризов и Макдэвид станут главными конкурентами. При этом «Эдмонтон» достаточно серьёзно связан в плане финансов — в том числе из-за контракта Драйзайтля. Так что Коннор вполне может сделать скидку своему любимому клубу.

Ситуация у Капризова и «Миннесоты» в этом плане куда более благоприятная. Кирилл — главная и единственная суперзвезда «Уайлд», поэтому на нём не станут и не смогут экономить. Да и он сам едва ли будет делать скидку «дикарям».

На какую сумму может рассчитывать Капризов?

Тяжело назвать какое-то конкретное число, поскольку пока непонятно, как именно будет меняться потолок зарплат в ближайшие годы. Вероятнее всего, Кирилл, как и в 2021-м, выждет до самого конца, дабы получить возможный максимум.

Понять точную сумму потолка важно и по другой причине. В НХЛ действует правило, согласно которому один хоккеист не может получать больше 20% от потолка. Если к сезону-2026/2027 он вырастет примерно до $ 100 млн, то Капризов может рассчитывать — даже страшно говорить — на сумму вплоть до $ 20 млн в год. Особенно если «Миннесота» действительно захочет удержать россиянина.

Кроме того, важную роль сыграет длина контракта. К концу сезона-2025/2026 нашей вечно юной звёздочке будет уже 29 лет. Так что сумма вряд ли станет проблемой для «Уайлд», а вот срок соглашения — вполне может. Раны от контрактов Паризе и Сутера всё ещё не зажили…

В любом случае сейчас многие сходятся на том, что Капризов получит около $ 14 млн или даже больше.

Фридман ставил на уровень Мэттьюса и Драйзайтля — то есть это $ 13-14 млн в год.

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли высказался так:

«Будет ли кэпхит Капризова больше $ 14 млн? Это утверждение не очень далеко от истины, но всё равно далеко. Он действительно впечатляющий игрок, и «Уайлд» вложатся, чтобы удержать его. Им придётся это сделать, поскольку он движущая сила во всём, что они делают. Мы знаем, что Капризов и его агент готовы немного надавить на клуб, ведь он заключил практически беспрецедентную вторую сделку. Кирилл определённо в очереди на значительное повышение — просто я не знаю, будет ли оно доходить до $ 14 млн».

Его коллега Тайлер Яремчук считает, что стороны могли бы сойтись на $ 13 млн.

Журналист The Athletic Крис Джонстон ответил на вопрос, будет ли эта сумма больше или меньше $ 14 млн:

«Ставлю на то, что больше. Его ситуация является идеальным стечением обстоятельств для потенциального неограниченно свободного агента в 2026 году. Капризов не только демонстрирует лучший старт в своей карьере в этом сезоне, но и играет в условиях растущей капитализации лиги в команде, в которой никогда ранее не было настоящей суперзвезды. А владелец в лице Крейга Леопольда обещает, что никто не перебьёт их сумму. Kirill The Thrill не мог бы иметь большего рычага влияния».

Журналист The Hockey Writers Джесси Корвилл-Линч назвал минимальную планку, на которую Капризов должен ориентироваться.

«Выход Капризова на рынок свободных агентов кажется очень маловероятным, но при таком редком сценарии почти каждая команда в НХЛ попытается расчистить место в платёжке, чтобы сделать ему чудовищное предложение. Я прогнозирую, что он будет получать не менее $ 14,25 млн в год по своему следующему контракту. А что касается срока, я бы предположил, что он примет четырёх-пятилетний контракт и попытается забрать больше денег, как Мэттьюс. Время покажет, что произойдёт, но все признаки указывают на то, что Капризов получит один из самых крупных, если не самый крупный контракт в истории НХЛ», — написал Корвилл-Линч.

Какое именно соглашение заключит Кирилл, мы пока не знаем. Но он точно станет самым высокооплачиваемым российским хоккеистом.

А там, глядишь, и Макдэвида обойдёт.