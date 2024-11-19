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ЦСКА уверенно обыграл «Ладу» и одержал четвёртую победу подряд

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

ЦСКА уверенно обыграл «Ладу» и одержал четвертую победу подряд
© Чемпионат.com

Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё по голу в составе армейцев забили Прохор Полтапов, Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Дмитрий Кугрышев. Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустил одну шайбу и отразил 20 бросков по воротам.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд. Московские армейцы выиграли семь из последних восьми матчей.

Хоккей
Максим Соркин
Иван Просветов
Денис Гурьянов
Павел Карнаухов
Дмитрий Кугрышев
ЦСКА