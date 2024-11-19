ЦСКА уверенно обыграл «Ладу» и одержал четвертую победу подряд

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и ЦСКА. Победу одержали московские армейцы со счётом 4:1.

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Нападающий ЦСКА Максим Соркин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Ещё по голу в составе армейцев забили Прохор Полтапов, Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. Единственную шайбу в составе «Лады» забросил Дмитрий Кугрышев. Вратарь ЦСКА Иван Просветов пропустил одну шайбу и отразил 20 бросков по воротам.

Таким образом, ЦСКА одержал четвёртую победу подряд. Московские армейцы выиграли семь из последних восьми матчей.