«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Сухую победу одержали хозяева со счётом 2:0.

На 10-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, которому ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский. В середине третьего периода удвоил преимущество казанцев Артём Галимов с передач Ильи Сафонова и Альберта Яруллина. Отметим, что в середине встречи покинул площадку и ушёл в раздевалку стартовый вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов. До конца матча его заменил Амир Мифтахов.

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Таким образом, «Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Нефтехимик» в принципиальном дерби.