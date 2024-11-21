Легионер «Динамо» сравнил траты в России и Северной Америке

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт сравнил траты в России и Северной Америке.

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В НХЛ Пакетт выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В КХЛ Седрик выступает с 2022 года – за минское и московское «Динамо».

«Хороший вопрос, я не знаю, никогда не считал (смеётся). Мне кажется, в Москве тебе не надо так много денег, как в Канаде или США. Здесь не так дорого, как в Северной Америке. В России жизнь более доступная», — приводит слова Пакетта legalbet.

В 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ Пакетт забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Его показатель полезности составляет «минус два».