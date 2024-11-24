«Авангард» вырвал победу у «Барыса»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.

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В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Иван Николишин, Адиль Бекетаев. За «Авангард» забили Николай Прохоркин, оформив дубль, и Коул Касселс.

«Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 30 матчей. «Авангард» располагается там же на восьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.