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«Авангард» вырвал победу у «Барыса», отыгравшись с 0:2, и вернулся в зону плей-офф

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.

«Авангард» вырвал победу у «Барыса»
© Чемпионат.com

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Иван Николишин, Адиль Бекетаев. За «Авангард» забили Николай Прохоркин, оформив дубль, и Коул Касселс.

«Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 21 очко за 30 матчей. «Авангард» располагается там же на восьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.

Хоккей
Адиль Бекетаев
Иван Николишин
Николай Прохоркин
ХК Авангард