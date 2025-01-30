Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал предстоящую операцию Капризова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Билл Герин ответил на вопрос о скорой операции у российского нападающего команды Кирилла Капризова.

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« М ы у ж е п р о х о д и л и э т о т п у т ь . Э т о п р и с к о р б н о . У К и р и л л а и д ё т с е з о н н а « Х а р т Т р о ф и » . Н е б у д е м с к р ы в а т ь : с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.

Напомним, что Капризов пропустил 12 игр за клуб НХЛ с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела.

Всего в нынешнем сезоне российский нападающий провел 37 игр в регулярной части сезона, набрав 52 очка - забросил 23 шайбы и отдал 29 ассистов.