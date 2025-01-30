Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал предстоящую операцию Капризова
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Билл Герин ответил на вопрос о скорой операции у российского нападающего команды Кирилла Капризова.
«Мы уже проходили этот путь. Это прискорбно. У Кирилла идёт сезон на «Харт Трофи». Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.
Напомним, что Капризов пропустил 12 игр за клуб НХЛ с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела.
Всего в нынешнем сезоне российский нападающий провел 37 игр в регулярной части сезона, набрав 52 очка - забросил 23 шайбы и отдал 29 ассистов.