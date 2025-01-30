Нападающий Кузьменко готов вернуться только в СКА

Андрей Кузьменко готов вернуться только в СКА.

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28-летний форвард «Калгари» в этом сезоне набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 5,5 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

Сообщалось, что на игрока, в случае его приезда в КХЛ, будет претендовать «Ак Барс».