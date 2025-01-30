The Athletic оценил вероятность того, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин в статье оценил вероятность того, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в текущем сезоне.

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Отмечается: вероятность того, что Овечкин побьёт рекорд по количеству голов, рассчитана на основе моделирования оставшейся части сезона методом Монте-Карло. Симулятор оценивал шансы, что Овечкин забьёт в данной игре, на основе прогнозируемого результата, силы соперника и того, будет ли игра дома или на выезде. Прогнозируемый результат Овечкина основан на его последних трёх сезонах.

Игрой с самой большой вероятностью является последняя встреча регулярки с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля. Вероятность оценивается в 10%. Следом идёт встреча 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс» (8%).

Подчёркивается, что самая ранняя возможность побития рекорда, основанная на 1000 симуляций, наступит 16 марта в игре с «Сан-Хосе Шаркс» с шансом менее 1%.