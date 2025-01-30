ЦСКА разгромил «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 578 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Долженков (9-я минута), Максим Соркин (18, 23), Денис Гурьянов (25), Фредрик Классон (29) и Владислав Провольнев (42). У проигравших отличился Николай Чебыкин (9).

В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет нижегородское "Торпедо", "Северсталь" 2 февраля дома сыграет с московским "Спартаком".

В других матчах четверга минское "Динамо" со счетом 5:1 обыграло нижнекамский "Нефтехимик", лидер Восточной конференции челябинский "Трактор" победил подмосковный "Витязь" (2:0).