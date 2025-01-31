Овечкин забросил 876-ю шайбу и приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой 876-й гол в регулярных сезонах НХЛ, поразив ворота «Оттавы Сенаторз». На 54-й минуте матча Овечкин сократил отставание своей команды до минимума, реализовав большинство и установив текущий счёт 4:3 в пользу «Оттавы».

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В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 23 заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 35 матчах. Благодаря очередному голу, который стал для него 876-м в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки, который составляет 894 шайбы.

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