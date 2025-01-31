Россиянин подрался в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков подрался с форвардом «Филадельфии Флайерс» Скоттом Лотоном в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Инцидент произошел в первом периоде. Хоккеисты сцепились после вбрасывания на пятой минуте, их разняли арбитры. По итогу оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Айлендерс». Цыплаков отметился результативной передачей.

В одном из предыдущих матчей Цыплаков применил грубый силовой прием против форварда «Флайерс» Райана Пелинга. Лига наказала россиянина, отстранив его на три матча с удержанием зарплаты. В той же встрече Лотон сделал хит против Цыплакова и был оштрафован НХЛ на пять тысяч долларов.