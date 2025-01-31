Нападающий «Авангарда» помещен в список травмированных

Нападающий «Авангарда» Рид Буше помещён в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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Отметим, что в последнем матче омского клуба с «Салаватом Юлаевым» форварду попали шайбой в голову, после чего Буше уходил в раздевалку, но позже вернулся в игру.

Также напомним, что Буше выбран для участия в Матче звёзд КХЛ — 2025, который состоится 8-9 февраля в Новосибирске.

В нынешнем сезоне Буше сыграл 42 встречи, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач.

«Авангард» на данный момент провёл 48 игр и расположился на шестой строчке Востока, имея в активе 53 очка.