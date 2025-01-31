Швеция не будет бойкотировать матчи в случае возвращения сборной России

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что национальная команда не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр в случае возвращения сборной России по хоккею.

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« Т е н д е н ц и я [ в о з в р а щ е н и я р о с с и я н н а м е ж д у н а р о д н у ю а р е н у ] с о в е р ш е н н о о ч е в и д н а , е с л и в з г л я н у т ь н а р а з н ы е в и д ы с п о р т а . Я м о г у г о в о р и т ь т о л ь к о з а х о к к е й , а п о з и ц и я ш в е д с к о г о х о к к е я ( н е д о п у с к а т ь сборную России. — Прим. «Чемпионата») неизменна, и важно, чтобы мы ясно выражали свою позицию. Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернётся к соревнованиям», — приводит слова Ларссона Dagens Nyheter.

Напомним, вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля.