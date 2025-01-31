«Сочи» обыграл «Куньлунь», прервав четырехматчевую серию поражений

В эти минуты на арене «Арена-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Пекинский «Куньлунь» уступил «Сочи» со счётом 2:4.

В составе команды-победителя шайбами отметились Игорь Швырёв (оформил дубль), Сергей Попов, Максим Федотов. У «Куньлуня» отличились Александр Шаров и Дойл Сомерби.

«Сочи» прервал свою серию поражений, насчитывавшую четыре встречи. В следующем матче сочинская команда сыграет на выезде в Челябинске с «Трактором» (2 февраля).

«Куньлунь» прервал серию из двух побед. В следующей встрече команда из Пекина сыграет в подмосковных Мытищах с казанским «Ак Барсом». Матч состоится 2 февраля.