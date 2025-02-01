ЦСКА разгромил "Торпедо" в матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (22), Владислав Каменев (26), Никита Нестеров (27), Максим Мамин (29) и Иван Дроздов (41). У проигравших отличился Никита Артамонов (40). После пятой пропущенной шайбы вратаря "Торпедо" Ивана Бочарова заменил Иван Кульбаков.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с омским "Авангардом", "Торпедо" примет подмосковный "Витязь". Встречи пройдут 4 февраля.