СКА одолел московское «Динамо» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московское «Динамо» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. СКА одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 1:0) в овертайме.

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В составе СКА заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков, Александр Никишин, оформивший дубль, Андрей Педан. За «Динамо» забил Максим Джиошвили, Никита Гусев, оформивший дубль.

В этой встрече СКА обновил антирекорд по количеству пропущенных шайб в сезоне.