Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от лидера НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды от лидирующего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клуба «Виннипег Джетс».

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Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

« С ы г р а л и д в е л у ч ш и е к о м а н д ы . Э т о б ы л а б и т в а , т я ж е л а я и г р а д л я к а ж д о й и з к о м а н д . О ч е в и д н о , э т о б ы л м а т ч у р о в н я п л е й - о ф ф » , — з а я в и л р о с с и я н и н .

Поединок между «Вашингтоном» и «Виннипегом» закончился победой «Джетс» в овертайме со счетом 5:4. Овечкин отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Она стала для него 877-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 17 голов.

Ранее одноклубник Овечкина Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде.